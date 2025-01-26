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Ватсон 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ватсон
Киноафиша Сериалы Ватсон Сезоны Сезон 1

Watson
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 января 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ватсон»

В 1 сезоне сериала «Ватсон» в центре событий оказывается врач Джон Ватсон. Действие разворачивается через год после смерти его друга и по совместительству знаменитого детектива Шерлока Холмса, убитого их заклятым врагом Мориарти. Ватсон возвращается к своему истинному предназначению – помогать больным. Теперь он руководит медицинской клиникой и занимается лечением редких заболеваний. Ватсон больше не расследует преступления, предпочитая посвящать себя раскрытию медицинских тайн. Ему удастся спасти немало жизней. Но при этом гениальный преступник Мориарти не сказал последнего слова.

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Список серий сериала Ватсон График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Ватсон Watson
Сезон 1 Серия 1
26 января 2025
Красный плащ Redcoat
Сезон 1 Серия 2
16 февраля 2025
Подождите развязки Wait for the Punchline
Сезон 1 Серия 3
23 февраля 2025
Знак вопроса пациента Patient Question Mark
Сезон 1 Серия 4
2 марта 2025
Расследование о девушке с камерой The Cam Girl Inquiry
Сезон 1 Серия 5
9 марта 2025
Человек со светящейся грудью The Man with the Glowing Chest
Сезон 1 Серия 6
16 марта 2025
Следы от зубов Teeth Marks
Сезон 1 Серия 7
23 марта 2025
Вариант неизвестного значения A Variant of Unknown Significance
Сезон 1 Серия 8
30 марта 2025
Займитесь историей семьи Take a Family History
Сезон 1 Серия 9
13 апреля 2025
Человек с чужой рукой The Man with the Alien Hand
Сезон 1 Серия 10
20 апреля 2025
Вычитание темного дня The Dark Day Deduction
Сезон 1 Серия 11
27 апреля 2025
Работа всей моей жизни Часть 1 My Life's Work Part 1
Сезон 1 Серия 12
4 мая 2025
Работа всей моей жизни Часть 2 My Life's Work Part 2
Сезон 1 Серия 13
11 мая 2025
График выхода всех сериалов
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