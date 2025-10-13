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Ватсон, список сезонов

Watson
Год выпуска 2025
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CBS

Рейтинг сериала

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Список сезонов сериала «Ватсон»
Ватсон - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 26 января 2025 - 11 мая 2025
 
Сезон 2
1 эпизод 13 октября 2025
 
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