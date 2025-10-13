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Ватсон
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Watson
Год выпуска
2025
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
CBS
Рейтинг сериала
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Список сезонов сериала «Ватсон»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
26 января 2025 - 11 мая 2025
Сезон 2
1 эпизод
13 октября 2025
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