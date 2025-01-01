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ZIVERT Do for love 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала ZIVERT Do for love
Киноафиша Сериалы ZIVERT Do for love Сезоны Сезон 1

ZIVERT Do for love 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Количество серий 1
Продолжительность сезона 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «ZIVERT Do for love»

В 1 сезоне сериала «ZIVERT Do for love» в центре событий оказывается популярная российская поп-певица. Это история успеха молодой артистки, которая покорила всю страну своими суперхитами Life и Beverly Hills. Зрители узнают, что за маской суперстар скрывается обычная девушка, которая всю жизнь грезила сценой и долго шла к звездному олимпу. В документальном проекте представлены уникальные кадры хроники из биографии Zivert, начиная от раннего возраста и заканчивая текущим периодом ее жизни. Свое слово скажут коллеги, друзья, близкие артистки, а также ее продюсер и «творческий отец» Богдан Леонович.

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Список серий сериала ZIVERT Do for love График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
График выхода всех сериалов
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