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Духи-рейнджеры 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Духи-рейнджеры
Киноафиша Сериалы Духи-рейнджеры Сезоны Сезон 2

Spirit Rangers
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 19
Продолжительность сезона 6 часов 58 минут
О чем 2-й сезон сериала «Духи-рейнджеры»

Во 2-м сезоне сериала «Духи-рейнджеры» Коди, Саммер и Эдди продолжают защищать землю своего родного национального парка в Калифорнии от вырубки деревьев, недобросовестных застройщиков, жадных бизнес-империй и нелегальных охотников. Ребята используют для своей борьбы древних духов-помощников – Медведя гризли, Краснохвостого ястреба и Отважную черепаху. Когда эти сущности вселяются в их тела, обычные дети превращаются в могучих рейнджеров. В новых сериях герои разыскивают Великого геккона, спускаются в морские глубины, пытаются примирить рассорившихся духов птиц и даже учатся шаманским танцам.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Духи-рейнджеры График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Проказники крадут Солнце Tricksters Steal the Sun
Сезон 2 Серия 1
8 мая 2023
Духи-котята Spirit Kittens
Сезон 2 Серия 2
8 мая 2023
Речной переполох River Ruckus
Сезон 2 Серия 3
8 мая 2023
Движение камней Sailing Stones
Сезон 2 Серия 4
8 мая 2023
Духи-рейнджеры, вперёд! Spirit Rangers Blast Off!
Сезон 2 Серия 5
8 мая 2023
Находки ящерицы Lizard's Lost and Found
Сезон 2 Серия 6
8 мая 2023
Вождь хоть куда Chief of the Day
Сезон 2 Серия 7
8 мая 2023
Камень-стервятник Vulture Rock
Сезон 2 Серия 8
8 мая 2023
Неуклюжий лось Moose on the Loose
Сезон 2 Серия 9
8 мая 2023
Вот это вонь The Big Stink
Сезон 2 Серия 10
8 мая 2023
Тише едешь — дальше будешь Slow and Steady Eddy
Сезон 2 Серия 11
8 мая 2023
Где же ты, лосось? Salmon Where Are You?
Сезон 2 Серия 12
8 мая 2023
До свидания, гуси Deuces, Gooses
Сезон 2 Серия 13
8 мая 2023
Бардак на концерте лягушек Frog Concert Chaos
Сезон 2 Серия 14
8 мая 2023
Хвостатая история A Tale of Tails
Сезон 2 Серия 15
8 мая 2023
Воинственные скунсы Say It Don't Spray It
Сезон 2 Серия 16
8 мая 2023
Гремучая ловушка Rattle Trap
Сезон 2 Серия 17
8 мая 2023
Дом, птичий дом Home Squawk Home
Сезон 2 Серия 18
8 мая 2023
Защитники воды Water Protectors
Сезон 2 Серия 19
8 мая 2023
График выхода всех сериалов
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