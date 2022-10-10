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Духи-рейнджеры 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Духи-рейнджеры
Киноафиша Сериалы Духи-рейнджеры Сезоны Сезон 1

Spirit Rangers
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Духи-рейнджеры»

В 1 сезоне сериала «Духи-рейнджеры» трое братьев и сестер коренных американцев Коди, Саммер и Эдди Скайседары хранят общий секрет – они «духовные рейнджеры». Их главная задача – оберегать национальный парк, который они называют своим домом. Эта история посвящена сообществу представителей индейских племен, их культуре и традициям. Издревле индейские женщины следили за лесными угодьями вокруг своих деревень. После прибытия колонизаторов эта практика была объявлена ​​противозаконной на 100 лет. Это означало, что женщины больше не могли заботиться о лесах. Но Коди, Саммер и Эдди Скайседары возродили древнюю традицию своего народа.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Духи-рейнджеры График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Громовая гора Thunder Mountain
Сезон 1 Серия 1
10 октября 2022
Задремавшее солнце Snoozing Sun
Сезон 1 Серия 2
10 октября 2022
Кузены The Cuzzin
Сезон 1 Серия 3
10 октября 2022
Полное затмение Totally Eclipsed
Сезон 1 Серия 4
10 октября 2022
Лагерь гусеницы Caterpillar Camp
Сезон 1 Серия 5
10 октября 2022
Сокровенное сокровище койота Coyote's Treasury Treasure
Сезон 1 Серия 6
10 октября 2022
Будет жарко! Rumble Mountain Rumble
Сезон 1 Серия 7
10 октября 2022
С высоты птичьего полёта Eagle Eye View
Сезон 1 Серия 8
10 октября 2022
Форель в беде Trout Trouble
Сезон 1 Серия 9
10 октября 2022
Сладких снов! Sweet Dreams
Сезон 1 Серия 10
10 октября 2022
Три сестры The Three Sisters
Сезон 1 Серия 11
10 октября 2022
Лакросс-босс The Lacrosse Boss
Сезон 1 Серия 12
10 октября 2022
Все мысли о гекконе Distracted by the Gecko
Сезон 1 Серия 13
10 октября 2022
В пасти зверя Belly of the Beast
Сезон 1 Серия 14
10 октября 2022
Горе-волк Woe Is Wolf
Сезон 1 Серия 15
10 октября 2022
Большой злой бизон The Big Bad Buffalo
Сезон 1 Серия 16
10 октября 2022
Спор о дереве Broken Tree-tys
Сезон 1 Серия 17
10 октября 2022
Танец с обручем Hoop Dance Off
Сезон 1 Серия 18
10 октября 2022
Опоссум не талисман Not Your Opossum Mascot
Сезон 1 Серия 19
10 октября 2022
Уколы гордости Prickly Pride
Сезон 1 Серия 20
10 октября 2022
График выхода всех сериалов
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