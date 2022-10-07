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Разговоры с убийцей: Записи Джеффри Дамера 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Разговоры с убийцей: Записи Джеффри Дамера
Киноафиша Сериалы Разговоры с убийцей: Записи Джеффри Дамера Сезоны Сезон 1

Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Разговоры с убийцей: Записи Джеффри Дамера»

В 1 сезоне сериала «Разговоры с убийцей: Записи Джеффри Дамера» представлена история Джеффри Дамера из первых уст. В конце 1970-х – начале 1990-х годов этот человек лишил жизни 17 несовершеннолетних мальчиков и молодых мужчин. Он совершал над ними насильственные действия сексуального характера, кроме того, его преступления содержали элементы каннибализма. Долгое время сотрудники правоохранительных органов бездействовали. Когда полиция Милуоки попала в квартиру 31-летнего Джеффри Дамера летом 1991 года, то нашла музей серийного маньяка: морозильник, где он хранил останки своих жертв.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Разговоры с убийцей: Записи Джеффри Дамера График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сочувствие дьяволу Sympathy for the Devil
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2022
Могу я сфотографировать вас? Can I Take Your Picture?
Сезон 1 Серия 2
7 октября 2022
Зло или безумие? Evil or Insane?
Сезон 1 Серия 3
7 октября 2022
График выхода всех сериалов
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