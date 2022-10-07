Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Разговоры с убийцей: Записи Джеффри Дамера
Киноафиша Сериалы Разговоры с убийцей: Записи Джеффри Дамера Сезоны

Разговоры с убийцей: Записи Джеффри Дамера, список сезонов

Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Эпизод длится 58 минут
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Разговоры с убийцей: Записи Джеффри Дамера»
Разговоры с убийцей: Записи Джеффри Дамера - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
3 эпизода 7 октября 2022
 
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше