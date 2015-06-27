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Когда я тебя любил 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Когда я тебя любил
Киноафиша Сериалы Когда я тебя любил Сезоны Сезон 1

Neoreul Saranghan Shigan 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 июня 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 16
Продолжительность сезона 17 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Когда я тебя любил»

В 1 сезоне сериала «Когда я тебя любил» парень по имени Чой Вон и симпатичная девушка О Ха-на дружат уже более двух десятков лет. Между ними постоянно пробегает искра, но не в романтическом смысле. Эта парочка любит подшучивать друг над другом, заключать споры и пари, без которых им скучно жить. Однако годы идут, и никому из них не удается построить успешные романтические отношения. Тогда они решают подстегнуть друг друга, устроив своеобразное состязание. Тот из друзей, кто окажется у алтаря до 35 лет, получит значительный приз. О Ха-на и Чой Вон мешают друг другу заключить брак, не понимая, что их волнуют не деньги, а ревность.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Когда я тебя любил» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 июня 2015
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 июня 2015
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 июля 2015
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 июля 2015
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
11 июля 2015
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 июля 2015
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 июля 2015
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
19 июля 2015
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
25 июля 2015
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
26 июля 2015
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
1 августа 2015
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
2 августа 2015
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
8 августа 2015
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
9 августа 2015
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
15 августа 2015
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
16 августа 2015
График выхода всех сериалов
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