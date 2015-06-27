Menu
Neoreul Saranghan Shigan season 1 watch online

Neoreul Saranghan Shigan season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Neoreul Saranghan Shigan Seasons Season 1
Neoreul Saranghan Shigan 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 June 2015
Production year 2015
Number of episodes 16
Runtime 17 hours 20 minutes
"Neoreul Saranghan Shigan" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Когда я тебя любил» парень по имени Чой Вон и симпатичная девушка О Ха-на дружат уже более двух десятков лет. Между ними постоянно пробегает искра, но не в романтическом смысле. Эта парочка любит подшучивать друг над другом, заключать споры и пари, без которых им скучно жить. Однако годы идут, и никому из них не удается построить успешные романтические отношения. Тогда они решают подстегнуть друг друга, устроив своеобразное состязание. Тот из друзей, кто окажется у алтаря до 35 лет, получит значительный приз. О Ха-на и Чой Вон мешают друг другу заключить брак, не понимая, что их волнуют не деньги, а ревность.

Series rating

6.9
Rate 12 votes
7.1 IMDb

"Neoreul Saranghan Shigan" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
27 June 2015
Episode 2
Season 1 Episode 2
28 June 2015
Episode 3
Season 1 Episode 3
4 July 2015
Episode 4
Season 1 Episode 4
5 July 2015
Episode 5
Season 1 Episode 5
11 July 2015
Episode 6
Season 1 Episode 6
12 July 2015
Episode 7
Season 1 Episode 7
18 July 2015
Episode 8
Season 1 Episode 8
19 July 2015
Episode 9
Season 1 Episode 9
25 July 2015
Episode 10
Season 1 Episode 10
26 July 2015
Episode 11
Season 1 Episode 11
1 August 2015
Episode 12
Season 1 Episode 12
2 August 2015
Episode 13
Season 1 Episode 13
8 August 2015
Episode 14
Season 1 Episode 14
9 August 2015
Episode 15
Season 1 Episode 15
15 August 2015
Episode 16
Season 1 Episode 16
16 August 2015
