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Постер к сериалу Когда я тебя любил
Постер к сериалу Когда я тебя любил
Постер к сериалу Когда я тебя любил
Постер к сериалу Когда я тебя любил
Постер к сериалу Когда я тебя любил
Постер к сериалу Когда я тебя любил
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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6 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Когда я тебя любил

Когда я тебя любил (2015 - 2015)

The Time We Were Not in Love
Год выпуска 2015
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 17 часов 20 минут
О чем сериал

Сериал «Когда я тебя любил» – это южнокорейская комедийная мелодрама о дружбе, превратившейся в любовь. О Ха-на и Чой Вон неразлучны более 20 лет. Их отношения похожи на постоянное соревнование и полны взаимных подшучиваний и уловок «на слабо». Однажды им приходит в голову поспорить, кто из них первым вступит в брак. Причем тот, кто успеет оказаться у алтаря до 35 лет, получит немалую сумму. Теперь друзья пытаются расстроить романтические планы друг друга, постепенно увлекаясь этой игрой слишком сильно.

В ролях
В ролях
Юн Сан-хён
Ли Джин-ук
Ха Джи-вон
Хён У-сок
Хён У-сок
Кан Рэ-ён
Чан Сон-вон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Когда я тебя любил - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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