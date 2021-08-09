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Полицейская академия 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Полицейская академия
Киноафиша Сериалы Полицейская академия Сезоны Сезон 1

Police University 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Полицейская академия»

В 1 сезоне сериала «Полицейская академия» в центре событий оказываются студенты, которые поступает в полицейскую академию. Местные инструкторы не собираются мириться с их шалостями и относятся к новобранцам со всей строгостью. У Ю Дон-ман есть 20-летний стаж работы в правоохранительных органах. Теперь он стал преподавателем, чтобы делиться своим опытом с подрастающим поколением. В числе его студентов сразу выделилась парочка: бывший хакер Кан Сон-хо, который поступил в полицейскую академию из-за своей возлюбленной, и, собственно, та самая девушка по имени О Ган-хи, обладающая повышенным чувством справедливости.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Полицейская академия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 августа 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 августа 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 августа 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
17 августа 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
23 августа 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 августа 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
30 августа 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
31 августа 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
6 сентября 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
7 сентября 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
13 сентября 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
14 сентября 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
27 сентября 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
28 сентября 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
4 октября 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
5 октября 2021
График выхода всех сериалов
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