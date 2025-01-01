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Постер сериала Полицейская академия
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Полицейская академия, список сезонов

Police University 16+
Год выпуска 2021
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал KBS2

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список сезонов сериала «Полицейская академия»
Полицейская академия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов 9 августа 2021 - 5 октября 2021
 
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