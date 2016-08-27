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Не того поля ягода 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Не того поля ягода
Киноафиша Сериалы Не того поля ягода Сезоны Сезон 1

Не того поля ягода 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 августа 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Не того поля ягода»

В 1 сезоне сериала «Не того поля ягода» Елена руководит большой организацией, воспитывает дочь Анжелику и старается не вспоминать своего первого избранника и отца ее дочери. Когда-то молодая Лена хотела стать женой музыканта Ивана Мезенцева, которому все сулили большую известность в мире. Но мать Ивана настояла на том, чтобы сын уехал на учебу в США, а Лене сказала, будто он там женился. Такую же ложь услышал Иван. Спустя 20 лет, вернувшись из Америки, герой был шокирован тем, что у него есть взрослая дочь. А тем временем Анжелика повторяет судьбу родительницы. Она влюбляется в парня, который категорически не устраивает ее мать.

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Список серий 1-го сезона сериала «Не того поля ягода» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 августа 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 августа 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 августа 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 августа 2016
График выхода всех сериалов
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