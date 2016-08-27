В центре событий оказывается успешная бизнес-леди по имени Елена. Она руководит крупной фирмой и в одиночку воспитывает дочь. Много лет назад Лена была бедной провинциалкой, живущей в общежитии и собирающейся замуж за музыканта. Но его коварная мать, уверенная, что сын достоин лучшей невесты, разлучила их, солгав обоим. Лена не смогла сообщить своему избраннику, что ждет ребенка. Когда Иван вернулся из другой страны и узнал о том, что у него есть дочь, он решил непременно наладить с ней отношения...