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Киноафиша Сериалы Не того поля ягода

Не того поля ягода (2016 - 2016)

Не того поля ягода 12+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается успешная бизнес-леди по имени Елена. Она руководит крупной фирмой и в одиночку воспитывает дочь. Много лет назад Лена была бедной провинциалкой, живущей в общежитии и собирающейся замуж за музыканта. Но его коварная мать, уверенная, что сын достоин лучшей невесты, разлучила их, солгав обоим. Лена не смогла сообщить своему избраннику, что ждет ребенка. Когда Иван вернулся из другой страны и узнал о том, что у него есть дочь, он решил непременно наладить с ней отношения...

В ролях
В ролях
Максим Коновалов
Максим Коновалов
Алёна Ивченко
Алёна Ивченко
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев
Олег Коц
Олег Коц
Елизавета Шукова
Елизавета Шукова
Павел Павлють
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Не того поля ягода - Сезон 1 Сезон 1
2016, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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