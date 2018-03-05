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Петух Брустер 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Петух Брустер
Киноафиша Сериалы Петух Брустер Сезоны Сезон 1

Brewster the Rooster 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 26
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Петух Брустер»

В 1 сезоне сериала «Петух Брустер» в центре событий оказывается любознательная девочка по имени Мэгги, которая любит танцевать чечетку. У нее есть верный друг — черный петух Брустер, у которого весьма оригинальный гардероб и пытливый ум. Он поддерживает свою маленькую подругу во всех начинаниях. Вместе друзья любят путешествовать и узнавать что-то новое об окружающем мире. У ребят множество вопросов, которые их волнуют. Почему Луна не всегда видна полностью и как птицы не погибают от холода зимой? Брустер с радостью поможет Мэгги отыскать ответы на все эти вопросы и расскажет, как устроена Вселенная.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Петух Брустер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 марта 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 марта 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 марта 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 марта 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 марта 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 марта 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 марта 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 марта 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
15 марта 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
16 марта 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
19 марта 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
20 марта 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
21 марта 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
22 марта 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
23 марта 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
26 марта 2018
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
27 марта 2018
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
28 марта 2018
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
29 марта 2018
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
30 марта 2018
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
3 апреля 2018
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
3 апреля 2018
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
4 апреля 2018
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
5 апреля 2018
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
6 апреля 2018
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
9 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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