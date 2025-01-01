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Петух Брустер
Сезоны
Петух Брустер, список сезонов
Brewster the Rooster
0+
Год выпуска
2017
Страна
Ирландия
Эпизод длится
10 минут
Телеканал
RTE Jr
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Рейтинг сериала
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голосов
6.9
IMDb
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Список сезонов сериала «Петух Брустер»
Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов
5 марта 2018 - 9 апреля 2018
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