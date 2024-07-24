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Бандиты во времени 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бандиты во времени
Киноафиша Сериалы Бандиты во времени Сезоны Сезон 1

Time Bandits 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бандиты во времени»

В 1 сезоне сериала «Бандиты во времени» одиннадцатилетний школьник Кевин очень любит уроки истории. Он прочитал все существующие книги о Гитлере, Наполеоне, Робин Гуде и других персонажах из разных эпох, и теперь его мечта – познакомиться с каждым из них лично. Но неожиданно выясняется, что это желание вполне осуществимо. У некоего Высшего разума есть карта пространственно-временных дыр, с помощью которых можно путешествовать куда захочешь. Но недавно ценную схему выкрали шесть бандитов – ушлых гномов-воров. Теперь они грабят людей в разных странах и временах, а однажды случайно оказываются в шкафу у Кевина.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Бандиты во времени» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Кэвин Хэддок Kevin Haddock
Сезон 1 Серия 1
24 июля 2024
Майя Mayan
Сезон 1 Серия 2
24 июля 2024
Средневековье Medieval
Сезон 1 Серия 3
31 июля 2024
Сухой закон Prohibition
Сезон 1 Серия 4
31 июля 2024
Георгианская эпоха Georgian
Сезон 1 Серия 5
7 августа 2024
Манса Муса Mansa Musa
Сезон 1 Серия 6
7 августа 2024
Ледниковый период Ice Age
Сезон 1 Серия 7
14 августа 2024
Снова дома Home Again
Сезон 1 Серия 8
14 августа 2024
Неразбериха Pell-Mell
Сезон 1 Серия 9
21 августа 2024
Крепость тьмы Fortress of Darkness
Сезон 1 Серия 10
21 августа 2024
График выхода всех сериалов
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