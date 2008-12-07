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Моя любимая ведьма 2008 - 2009, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Моя любимая ведьма
Киноафиша Сериалы Моя любимая ведьма Сезоны Сезон 1

Моя любимая ведьма
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 декабря 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 50
Продолжительность сезона 20 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Моя любимая ведьма»

В 1 сезоне сериала «Моя любимая ведьма» действие происходит в подмосковном городке. В центре событий оказывается простая семейная пара — Ваня и Надя. Со стороны они ничем не отличаются от других обитателей городка. Однако за фасадом их спокойной и размеренной жизни бушуют нешуточные страсти. Надежда является настоящей потомственной ведьмой с дипломом об окончании Высшей Школы Магии. Правда, ее супруг Иван, целеустремленный и преуспевающий работник рекламного агентства, к сверхъестественным способностям благоверной относится со скепсисом. Однако это не мешает ему в непростых ситуациях обращаться к ней за советом.

Рейтинг сериала

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3.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Моя любимая ведьма» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Объявляю вас мужем и ведьмой
Сезон 1 Серия 1
7 декабря 2008
Здравствуйте, я ваша тёща
Сезон 1 Серия 2
7 декабря 2008
Собачья жизнь
Сезон 1 Серия 3
13 декабря 2008
Реклама быстрого приготовления
Сезон 1 Серия 4
13 декабря 2008
Красота спасёт ведьм
Сезон 1 Серия 5
14 декабря 2008
Пролетая над Парижем
Сезон 1 Серия 6
14 декабря 2008
Интервью в стиле "ню"
Сезон 1 Серия 7
20 декабря 2008
Странный ужин
Сезон 1 Серия 8
20 декабря 2008
Не стреляйте в пианиста
Сезон 1 Серия 9
21 декабря 2008
Знакомство с родителем
Сезон 1 Серия 10
21 декабря 2008
Один на один
Сезон 1 Серия 11
27 декабря 2008
Это временно
Сезон 1 Серия 12
27 декабря 2008
Колдуй, Ваня, колдуй!
Сезон 1 Серия 13
28 декабря 2008
Талант не пропьёшь
Сезон 1 Серия 14
28 декабря 2008
Свадьба моей лучшей подруги
Сезон 1 Серия 15
28 декабря 2008
Хозяйка медной горы
Сезон 1 Серия 16
28 декабря 2008
Колдун атакует
Сезон 1 Серия 17
28 декабря 2008
Кошка для Паши
Сезон 1 Серия 18
28 декабря 2008
Дочки-матери
Сезон 1 Серия 19
28 декабря 2008
Роковая соседка
Сезон 1 Серия 20
28 декабря 2008
Старая ведьма лучше новых двух
Сезон 1 Серия 21
20 апреля 2009
Беспокойная соседка
Сезон 1 Серия 22
20 апреля 2009
За двумя жёнами
Сезон 1 Серия 23
21 апреля 2009
Развод по-соседски
Сезон 1 Серия 24
22 апреля 2009
Факт на лицо
Сезон 1 Серия 25
23 апреля 2009
Реклама – дело тонкое
Сезон 1 Серия 26
27 апреля 2009
Увы, Иван Столетов
Сезон 1 Серия 27
28 апреля 2009
Интересный мужчина в интересном положении
Сезон 1 Серия 28
29 апреля 2009
Чёрная роза – символ любви
Сезон 1 Серия 29
30 апреля 2009
Колдуй внучек, колдуй дед
Сезон 1 Серия 30
4 мая 2009
Шутник – это навсегда
Сезон 1 Серия 31
5 мая 2009
Праправнук за предков не отвечает
Сезон 1 Серия 32
6 мая 2009
Слишком неформально одеты
Сезон 1 Серия 33
7 мая 2009
И тогда я написал
Сезон 1 Серия 34
12 мая 2009
Был ли мальчик
Сезон 1 Серия 35
13 мая 2009
Старая любовь
Сезон 1 Серия 36
14 мая 2009
Дядя Лёша
Сезон 1 Серия 37
18 мая 2009
Седина в бороду, бес в ребро
Сезон 1 Серия 38
19 мая 2009
Тихий мальчик
Сезон 1 Серия 39
20 мая 2009
Плюшевый переполох
Сезон 1 Серия 40
21 мая 2009
Парнишка на миллион долларов
Сезон 1 Серия 41
25 мая 2009
Вперёд в прошлое
Сезон 1 Серия 42
26 мая 2009
Госпожа удача
Сезон 1 Серия 43
27 мая 2009
Чужой среди своих
Сезон 1 Серия 44
28 мая 2009
Честно говоря
Сезон 1 Серия 45
1 июня 2009
Раздвоение личности
Сезон 1 Серия 46
2 июня 2009
Заклинание
Сезон 1 Серия 47
3 июня 2009
Ссора
Сезон 1 Серия 48
4 июня 2009
Домработница по вызову
Сезон 1 Серия 49
8 июня 2009
И стало их трое
Сезон 1 Серия 50
9 июня 2009
График выхода всех сериалов
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