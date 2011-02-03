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Морские дьяволы 5 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Морские дьяволы 5
Киноафиша Сериалы Морские дьяволы 5 Сезоны Сезон 1

Морские дьяволы 5 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 февраля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 32
Продолжительность сезона 26 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Морские дьяволы 5»

В 1 сезоне сериала «Морские дьяволы 5» отчаянным бойцам «Тайфуна» предстоит выполнить множество специальных заданий, которые руководство может доверить только им. Они должны узнать, на чем члены преступной группировки планируют вывезти оружие из России, тайно попасть на дебаркадер, который захватили боевики, догнать катер, угнанный беглыми уголовниками, и обезвредить взрывчатое вещество на морском берегу, где полно людей. И это лишь малая часть опасных операций, которые предстоит выполнить Бате, Бизону, Багире и Гному. Но «морским дьяволам» все нипочем. Они смотрят прямо в лицо трудностям.

Рейтинг сериала

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3.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Морские дьяволы 5» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 февраля 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 февраля 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 февраля 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 февраля 2011
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 февраля 2011
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 февраля 2011
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 февраля 2011
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 февраля 2011
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
7 февраля 2011
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
7 февраля 2011
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
10 февраля 2011
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
10 февраля 2011
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
10 февраля 2011
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
11 февраля 2011
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
12 февраля 2011
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
12 февраля 2011
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
13 февраля 2011
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
13 февраля 2011
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
14 февраля 2011
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
15 февраля 2011
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
15 февраля 2011
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
17 февраля 2011
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
18 февраля 2011
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
18 февраля 2011
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
18 февраля 2011
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
18 февраля 2011
Серия 27
Сезон 1 Серия 27
19 февраля 2011
Серия 28
Сезон 1 Серия 28
19 февраля 2011
Серия 29
Сезон 1 Серия 29
20 февраля 2011
Серия 30
Сезон 1 Серия 30
20 февраля 2011
Серия 31
Сезон 1 Серия 31
21 февраля 2011
Серия 32
Сезон 1 Серия 32
21 февраля 2011
График выхода всех сериалов
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