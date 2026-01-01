Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Морские дьяволы 5
Постеры
Постеры сериала «Морские дьяволы 5»
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Постеры сериала «Морские дьяволы 5»
Вся информация о сериале
Это будет «бомба»: что ждет зрителей в шестом сезоне «Первого отдела» — личная драма Брагина и не только
Так над зрителями даже Netflix не издевается: так сколько же серий в турецком сериале «Между»
Страшнее «Метода»: увидела анонс этого детективного триллера — теперь очень жду только его
«После таких травм люди не живут»: вопиющий ляп в финале «Первого отдела 5» нашел настоящий врач
«Первый отдел» сделал то, что не удавалось ни одному сериалу за пять лет – финал 5-го сезона побил все рекорды
После «Фоллаута» пусто? Вот 3 сериала про постапокалипсис, которые легко закроют паузу
«Где мой поросеночек?»: экранизация «Фунтика» повторит ключевую фишку «Чебурашки» — вызывает вопросы
Что было до «Первого отдела»: в этом мини-сериале Вера закрутила с майором Громом
«Первый отдел 5» к финалу побил очередной рекорд: хотя с отзывами все плохо
Самый женский тест: попробуйте вспомнить 5 советских фильмов с героиней на проводе
Стартанул 2 марта: когда выходят новые серии «Мотай!», и почему стоит смотреть сериал прямо сейчас
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667