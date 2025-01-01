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Лалабук 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лалабук
Киноафиша Сериалы Лалабук Сезоны Сезон 1

Лалабук 0+
Название Сезон 1
Количество серий 19
Продолжительность сезона 38 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лалабук»

В 1 сезоне сериала «Лалабук» представлены добрые и полезные мультипликационные книги для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Произведения современных писателей перенесли на экран, чтобы малыши могли с пользой провести время, погрузившись в увлекательные истории с иллюстрациями от профессиональных художников. Вместе с котятами, лягушатами, слоном и хамелеоном, Большой Чуней, задорными колесятами, а также Димкой и Динькой, которые любят кататься на самокатах, дети научатся фантазировать и познают окружающий мир. Спокойная анимация позволит им настроиться на сон.

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Список серий 1-го сезона сериала «Лалабук» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Я люблю тебя всегда
Сезон 1 Серия 1
TBA
Хочу спать
Сезон 1 Серия 2
TBA
Противоположности
Сезон 1 Серия 3
TBA
Мой друг темнота
Сезон 1 Серия 4
TBA
Живая азбука
Сезон 1 Серия 5
TBA
Червяк Вася
Сезон 1 Серия 6
TBA
Звуки животных
Сезон 1 Серия 7
TBA
Радуга в тарелке
Сезон 1 Серия 8
TBA
Димка и Динька
Сезон 1 Серия 9
TBA
Большие и маленькие
Сезон 1 Серия 10
TBA
Чего боятся колготки?
Сезон 1 Серия 11
TBA
Я буду с тобой
Сезон 1 Серия 12
TBA
Колесята
Сезон 1 Серия 13
TBA
Мыхищный мыходрон
Сезон 1 Серия 14
TBA
Стиральный космолет
Сезон 1 Серия 15
TBA
Вот твоя мама!
Сезон 1 Серия 16
TBA
Слон и хамелеон
Сезон 1 Серия 17
TBA
Большой Чуня
Сезон 1 Серия 18
TBA
Кусочек
Сезон 1 Серия 19
TBA
График выхода всех сериалов
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