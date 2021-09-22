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Даль-ли и камджатхан 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Даль-ли и камджатхан
Киноафиша Сериалы Даль-ли и камджатхан Сезоны Сезон 1

Dali and Cocky Prince 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Даль-ли и камджатхан»

В 1 сезоне сериала «Даль-ли и камджатхан» молодая девушка Ким Даль-ли завершает образование в престижном художественном вузе. Ее богатая и интеллигентная семья во всем поддерживает наследницу, и вскоре она устраивается на работу экспертом в известную художественную галерею. Но однажды Даль-ли случайно знакомится с парнем по имени Чин Му-хака, который буквально поражает ее своим невежеством и простотой. Это сын обеспеченного ресторатора, не имеющий никакого образования, но отлично руководящий семейным бизнесом. Кроме того, он отлично готовит суп камджатхан. Несмотря на разность интересов, молодых людей влечет друг к другу.

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Список серий 1-го сезона сериала «Даль-ли и камджатхан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
23 сентября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 сентября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 сентября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 октября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 октября 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 октября 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 октября 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
20 октября 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
21 октября 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
27 октября 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
28 октября 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
3 ноября 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
4 ноября 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
10 ноября 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
11 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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