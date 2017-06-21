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Спасение океана 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Спасение океана
Киноафиша Сериалы Спасение океана Сезоны Сезон 1

Ocean Rescue 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 июня 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Спасение океана»

В 1 сезоне сериала «Спасение океана» документалисты проводят исследование о том, как пагубно влияет человечество на ценные природные ресурсы. Мировой океан покрывает 70 процентов планеты, а его глубины по-прежнему тщательно не исследованы. Загрязнение воды может привести к необратимым последствиям и повлечь за собой экологическое бедствие. Чрезмерное рыболовство, повышение уровня моря в связи с радикальной сменой климата и загрязнение пластиком достигли катастрофических масштабов. Однако каждый человек способен внести свой небольшой вклад в сохранение вод Мирового океана.

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Список серий 1-го сезона сериала «Спасение океана» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 июня 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 июня 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 июня 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 июня 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 июня 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 июня 2017
График выхода всех сериалов
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