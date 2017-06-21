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Киноафиша Сериалы Спасение океана

Спасение океана (2017 - 2017)

Ocean Rescue 12+
Год выпуска 2017
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Sky Nature
Продолжительность сериала 4 часа 30 минут
О чем сериал

Это документальный проект о последствиях загрязнения воды и исследование о том, как спасти главный источник жизни на планете. К сожалению, представители человечества не берегут ценные природные ресурсы и лишаются их по собственной вине. Создатели данного проекта обрисовали масштаб экологической катастрофы, о которой не принято говорить в обществе: загрязнение водных источников. А между тем ежедневно последствия человеческих поступков негативно сказываются на океанах, морях и реках, а также их обитателях.

В ролях
В ролях
Эндрю Браунлоу
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Спасение океана - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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