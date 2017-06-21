Это документальный проект о последствиях загрязнения воды и исследование о том, как спасти главный источник жизни на планете. К сожалению, представители человечества не берегут ценные природные ресурсы и лишаются их по собственной вине. Создатели данного проекта обрисовали масштаб экологической катастрофы, о которой не принято говорить в обществе: загрязнение водных источников. А между тем ежедневно последствия человеческих поступков негативно сказываются на океанах, морях и реках, а также их обитателях.