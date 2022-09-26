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Инсайдер 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Инсайдер
Киноафиша Сериалы Инсайдер Сезоны Сезон 1

Inside Man
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Инсайдер»

В 1 сезоне сериала «Инсайдер» четверо главных героев живут в разных странах. Они не похожи друг на друга и никогда не сталкивались в обычной жизни. Однако каждый из них скрывает тайну. К примеру, приговоренный к смертной казни мужчина сотрудничает с полицейскими, а благообразный священнослужитель прячет в подвале похищенную девушку. Британский журналист находится в жадном поиске сенсационной истории для своего будущего материала. Судьбы действующих лиц в определенный момент пересекаются. Каждый из героев должен будет принять непростое решение, которое отразится на его дальнейшей жизни.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Инсайдер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 октября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 октября 2022
График выхода всех сериалов
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