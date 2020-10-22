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Жить 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Жить
Киноафиша Сериалы Жить Сезоны Сезон 1

Hausen 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жить»

В 1 сезоне сериала «Жить» события разворачиваются в провинциальном немецком городке, где живет главный герой истории – шестнадцатилетний сложный подросток по имени Юри. Парень с трудом переживает недавнюю смерть любимой матери, срываясь на отца и на всех окружающих. А мужчина предпочитает не замечать ни его, ни своих проблем. Он мечтает как можно скорее забыть о трагедии и построить совершенно новую жизнь. С этой целью отец продает старый дом и покупает квартиру в обветшалом жилом комплексе на окраине городка. Пока он знакомится с женщинами и ищет работу, Юри остается дома один и начинает подозревать, что с ним соседствуют призраки.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Жить» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Блок Der Block
Сезон 1 Серия 1
22 октября 2020
Правила дома Hausregeln
Сезон 1 Серия 2
22 октября 2020
Собаки и кошки Hunde und Katzen
Сезон 1 Серия 3
30 октября 2020
Блудные сыновья Verlorene Söhne
Сезон 1 Серия 4
30 октября 2020
Эхо Echos
Сезон 1 Серия 5
31 октября 2020
Слепые зоны Blinde Flecken
Сезон 1 Серия 6
31 октября 2020
Зловещее предзнаменование Menetekel
Сезон 1 Серия 7
1 ноября 2020
Путешествие Юрия Juris Reise
Сезон 1 Серия 8
1 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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