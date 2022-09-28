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Сказка феи 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сказка феи
Киноафиша Сериалы Сказка феи Сезоны Сезон 1

Bir Peri Masalı
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 28 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сказка феи»

В 1 сезоне сериала «Сказка феи» действие разворачивается в крупном турецком городе, где живет простая юная девушка Зейнеп. Героиня добра сердцем, непривередлива и очень красива. Родные и знакомые любят девушку за покладистый характер и смирение с судьбой. А судьба у нее незавидная: появившись на свет в очень бедной семье, она даже не надеется когда-нибудь выйти в люди и избавиться от нищеты. Она работает няней в богатом доме, сидя с чужими детьми и не смея помышлять о собственном счастье. Но однажды Аллах награждает ее за страдания: Зейнеп получает огромное наследство, которое меняет все в ее жизни.

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Список серий сериала Сказка феи График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
5 октября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 октября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 октября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 октября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 ноября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
9 ноября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
16 ноября 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
23 ноября 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
30 ноября 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
7 декабря 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
20 декабря 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
27 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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