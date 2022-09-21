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Призма 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Призма
Киноафиша Сериалы Призма Сезоны Сезон 1

Prisma
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Призма»

 

В 1 сезоне сериала «Призма» в центре событий оказывается обычная итальянская семья, в которой происходит радостное событие. На свет появляется не один, а сразу два наследника. Братья-близнецы, получившие имена Андреа и Марко, похожи друг на друга как две капли воды. Но чем старше становятся мальчики, тем очевиднее становится родителям: каждый из них – это самостоятельная личность со своим характером и с собственным взглядом на вещи. Между братьями летят искры: несмотря на любовь и привязанность друг к другу, они винят друг друга за то, что не могут следовать по своему собственному, уникальному пути.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Призма График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Красный Rosso
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2022
Оранжевый Arancione
Сезон 1 Серия 2
21 сентября 2022
Желтый Giallo
Сезон 1 Серия 3
21 сентября 2022
Зеленый Verde
Сезон 1 Серия 4
21 сентября 2022
Синий Blu
Сезон 1 Серия 5
21 сентября 2022
Индиго Indaco
Сезон 1 Серия 6
21 сентября 2022
Фиолетовый Viola
Сезон 1 Серия 7
21 сентября 2022
Белый Bianco
Сезон 1 Серия 8
21 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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