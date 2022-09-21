Сериал «Призма» – это итальянская драма о сложных отношениях между двумя братьями. Андреа и Марко – близнецы, неразлучные с самого появления на свет. Внешне их может перепутать даже родная мать, однако характер и подход к жизни у каждого из парней свой. Всю жизнь они борются друг с другом и с самими собой – за право иметь собственную идентичность, идти своей дорогой, дружить со своим кругом близких людей. Но раз за разом генетическое стремление друг к другу оказывается для них сильнее всего прочего.