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Киноафиша Сериалы Призма

Призма (2022 - …)

Prisma
Год выпуска 2022
Страна Италия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Amazon Prime Video
О чем сериал

Сериал «Призма» – это итальянская драма о сложных отношениях между двумя братьями. Андреа и Марко – близнецы, неразлучные с самого появления на свет. Внешне их может перепутать даже родная мать, однако характер и подход к жизни у каждого из парней свой. Всю жизнь они борются друг с другом и с самими собой – за право иметь собственную идентичность, идти своей дорогой, дружить со своим кругом близких людей. Но раз за разом генетическое стремление друг к другу оказывается для них сильнее всего прочего.

В ролях
В ролях
Лоренцо Цурцоло
Маттиа Каррано
Катерина Форса
Кьяра Борди
Закария Хамза
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Призма»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Призма - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 1 эпизод
 
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