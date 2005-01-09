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Не по сценарию 2005, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Не по сценарию
Киноафиша Сериалы Не по сценарию Сезоны Сезон 1

Unscripted 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 января 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Не по сценарию»

В 1 сезоне сериала «Не по сценарию» мир большого кино недружелюбно принимает троицу начинающих голливудских актеров. Брайан, Криста и Дженнифер – молодые и одаренные ребята. На первый взгляд, у них есть все, что необходимо человеку для достижения успехов в шоу-бизнесе. Однако уже несколько лет никто из них не может получить серьезную роль и продвинуться дальше «третьего прохожего во втором ряду массовки». Дело в том, что современный Голливуд требует от своих последователей не красоты, а «необычности», не таланта, а «аутентичности», не характера, а «изюминки». Герои готовы на все ради главных ролей.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Не по сценарию» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Не по сценарию 1 Unscripted 1
Сезон 1 Серия 1
9 января 2005
Не по сценарию 2 Unscripted 2
Сезон 1 Серия 2
9 января 2005
Не по сценарию 3 Unscripted 3
Сезон 1 Серия 3
16 января 2005
Не по сценарию 4 Unscripted 4
Сезон 1 Серия 4
16 января 2005
Не по сценарию 5 Unscripted 5
Сезон 1 Серия 5
23 января 2005
Не по сценарию 6 Unscripted 6
Сезон 1 Серия 6
30 января 2005
Не по сценарию 7 Unscripted 7
Сезон 1 Серия 7
6 февраля 2005
Не по сценарию 8 Unscripted 8
Сезон 1 Серия 8
13 февраля 2005
Не по сценарию 9 Unscripted 9
Сезон 1 Серия 9
20 февраля 2005
Не по сценарию 10 Unscripted 10
Сезон 1 Серия 10
27 февраля 2005
График выхода всех сериалов
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