Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Q: Да грянет буря! 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Q: Да грянет буря!
Киноафиша Сериалы Q: Да грянет буря! Сезоны Сезон 1

Q: Into the Storm 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 18 минут
О чем 1-й сезон сериала «Q: Да грянет буря!»

В 1 сезоне сериала «Q: Да грянет буря!» зрители узнают все о загадочной теории заговора «кью-анон», которая стала особенно популярна в США в годы президентствования Дональда Трампа. Как это ни парадоксально, в мире существует немалая группа людей, которая искренне верит, что мировое правительство находится в сговоре с сектой сатанистов-педофилов. Эти злодеи делают все возможное, чтобы незаметно и постепенно вернуть в цивилизованном мире культ поклонения дьяволу и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. Документалист Каллен Хобак разберется, как и на основе чего возникла такая странная теория.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Q: Да грянет буря!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Затишье перед бурей Calm Before the Storm
Сезон 1 Серия 1
21 марта 2021
Вы верите в совпадения? Do You Believe in Coincidences?
Сезон 1 Серия 2
21 марта 2021
Дезинформация реальна Disinformation Is Real
Сезон 1 Серия 3
28 марта 2021
Паника в округе Колумбия Panic in D.C.
Сезон 1 Серия 4
28 марта 2021
Игра окончена Game Over
Сезон 1 Серия 5
4 апреля 2021
Шторм The Storm
Сезон 1 Серия 6
4 апреля 2021
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше