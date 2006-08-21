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Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах
Киноафиша Сериалы Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах Сезоны Сезон 1

When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 августа 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах»

В 1 сезоне сериала «Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах» события разворачиваются в августе 2005 года в Новом Орлеане. К США приближается самый страшный в истории метеонаблюдений ураган «Катрина», постепенно набирая силу. Однако по каким-то причинам правительство не успевает вовремя среагировать на предупреждения синоптиков. Жители как ни в чем не бывало идут на работу и учебу, отправляют детей в детские сады и школы, не зная, что этот день раз и навсегда перевернет их жизни. Многие лишатся крыши над головой, нажитого за всю жизнь имущества, родных или жизни. Пострадавшие делятся своими историями.

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Акт 1 Act I
Сезон 1 Серия 1
21 августа 2006
Акт 2 Act II
Сезон 1 Серия 2
21 августа 2006
Акт 3 Act III
Сезон 1 Серия 3
22 августа 2006
Акт 4 Act IV
Сезон 1 Серия 4
22 августа 2006
График выхода всех сериалов
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