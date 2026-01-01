Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах
Награды
Награды и номинации «Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Победитель
Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Победитель
Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
Победитель
Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
Победитель
Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Победитель
Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2006
Премия "Горизонты" за лучший документальный фильм
Победитель
Parallel Sections
Победитель
Human Rights Film Network Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
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