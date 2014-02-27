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Коварная дамочка 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Коварная дамочка
Киноафиша Сериалы Коварная дамочка Сезоны Сезон 1

Angkeumhan dolsingnyeo 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 февраля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Коварная дамочка»

В 1 сезоне сериала «Коварная дамочка» молодая красавица На А-ра с детства мечтала о богатом и успешном супруге. Мать всегда внушала героине, что выбирать мужа нужно не сердцем, а умом. Поэтому девушка не теряет времени и соблазняет в университете лучшего студента курса, компьютерного гения Ча Чон-у. Но его путь к успеху оказывается не таким простым, как она надеялась. Несмотря на уникальные способности, несколько лет парень вместе с молодой женой живет в бедности, пытаясь построить свой бизнес. А-ра надоедает такой брак, и она бросает своего избранника. Правда, сразу после ее ухода он неожиданно открывает крупную IT-компанию.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Коварная дамочка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 февраля 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 февраля 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
5 марта 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 марта 2014
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 марта 2014
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 марта 2014
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
19 марта 2014
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
20 марта 2014
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
26 марта 2014
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
27 марта 2014
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
2 апреля 2014
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
3 апреля 2014
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
9 апреля 2014
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
10 апреля 2014
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
23 апреля 2014
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
24 апреля 2014
График выхода всех сериалов
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