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Равные условия 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Равные условия
Киноафиша Сериалы Равные условия Сезоны Сезон 1

Level Playing Field 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Равные условия»

В 1 сезоне сериала «Равные условия» в центре повествования оказываются четыре героя – известных спортсмена, которые в той или иной степени сталкивались с дискриминацией в мире большого спорта. Несмотря на звучащие отовсюду лозунги о равенстве и честности, выясняется, что дискриминация встречается до сих пор, причем не где-нибудь, а на поле для футбола, баскетбола или хоккея. Людей, которых необходимо оценивать по их скорости, силе, выносливости и натренированности, на самом деле оценивают по их гражданской позиции, политическим взглядам, а также полу, цвету кожи и сексуальной ориентации. Так как же все это пересекается с миром спорта?

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Равные условия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Полуночный баскетбол Midnight Basketball
Сезон 1 Серия 1
14 сентября 2021
Неправильно классифицирован Misclassified
Сезон 1 Серия 2
21 сентября 2021
Вниз по растяжке Down the Backstretch
Сезон 1 Серия 3
28 сентября 2021
Ассистент The Assist
Сезон 1 Серия 4
5 октября 2021
График выхода всех сериалов
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