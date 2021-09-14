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мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Киноафиша Сериалы Равные условия

Равные условия (2021 - …)

Level Playing Field 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 2 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Равные условия» – это документальный проект о социальном неравенстве на спортивной арене. Считается, что в XXI веке расовые и гендерные предрассудки отступили на второй план и на футбольном или хоккейном поле значение имеют лишь способности человека. Однако на самом деле большим спортом по-прежнему управляет политика. Дискриминация перестала быть очевидной, но не исчезла бесследно. Сериал рассказывает четыре истории реальных спортсменов, которые честно рассказывают о своем опыте неравенства в карьере.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Равные условия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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