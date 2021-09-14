Сериал «Равные условия» – это документальный проект о социальном неравенстве на спортивной арене. Считается, что в XXI веке расовые и гендерные предрассудки отступили на второй план и на футбольном или хоккейном поле значение имеют лишь способности человека. Однако на самом деле большим спортом по-прежнему управляет политика. Дискриминация перестала быть очевидной, но не исчезла бесследно. Сериал рассказывает четыре истории реальных спортсменов, которые честно рассказывают о своем опыте неравенства в карьере.