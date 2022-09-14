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Исчезновение в Лёренскуге 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Исчезновение в Лёренскуге
Киноафиша Сериалы Исчезновение в Лёренскуге Сезоны Сезон 1

The Lørenskog Disappearance 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Исчезновение в Лёренскуге»

В 1 сезоне сериала «Исчезновение в Лёренскуге» в небольшом норвежском городе живет известный в стране предприниматель, уважаемый бизнесмен и политик, обладающий огромным влиянием и немалыми деньгами. Но однажды в доме мужчины происходит несчастье: его любимая супруга бесследно исчезает. Герой уверен, что женщину похитили из-за денег, однако дни идут, а преступники не дают о себе знать и не требуют выкупа. За дело берется норвежская полиция, но улики оказываются весьма противоречивыми, а свидетели – неразговорчивыми. Полиции приходится прорываться через дебри человеческой лжи и нападки прессы.

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Список серий 1-го сезона сериала «Исчезновение в Лёренскуге» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Следователи The Investigators
Сезон 1 Серия 1
14 сентября 2022
Журналисты The Journalists
Сезон 1 Серия 2
14 сентября 2022
Адвокаты The Lawyers
Сезон 1 Серия 3
14 сентября 2022
Журналисты: Часть 2 The Journalists: Part 2
Сезон 1 Серия 4
14 сентября 2022
Информаторы The Informants
Сезон 1 Серия 5
14 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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