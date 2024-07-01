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Руководство хорошей девочки по убийству 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Руководство хорошей девочки по убийству
Киноафиша Сериалы Руководство хорошей девочки по убийству Сезоны Сезон 1

A Good Girl's Guide to Murder
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Руководство хорошей девочки по убийству»

В 1 сезоне сериала «Руководство хорошей девочки по убийству» очень умная, но замкнутая в себе старшеклассница Пиппа Фитц-Амоби никак не может выкинуть из головы недавно произошедшую в ее школе трагедию. Несколько лет назад ее одноклассницу Энди Белл кто-то жестоко убил. Вскоре свою вину признал Сэл Сингхом, который и отправился за это преступление за решетку. Но Пиппа хорошо знала обоих, она не верит, что правда действительно так трагична и проста. Прокручивая в памяти все детали убийства, она приходит к выводу, что полиция ошибается и настоящий преступник до сих пор разгуливает на свободе. Но как доказать это всему городу?

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Руководство хорошей девочки по убийству График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 июля 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 июля 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 июля 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 июля 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 июля 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
1 июля 2024
График выхода всех сериалов
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