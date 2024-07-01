Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Руководство хорошей девочки по убийству
Киноафиша Сериалы Руководство хорошей девочки по убийству Сезоны

Руководство хорошей девочки по убийству, список сезонов

A Good Girl's Guide to Murder
Год выпуска 2024
Страна Великобритания
Эпизод длится 45 минут
Телеканал BBC Three

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Руководство хорошей девочки по убийству»
Руководство хорошей девочки по убийству - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 1 июля 2024
 
Сезон 2
TBA
 
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше