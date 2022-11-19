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Монастырь 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Монастырь
Киноафиша Сериалы Монастырь Сезоны Сезон 1

Monastyr 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Монастырь»

В 1 сезоне сериала «Монастырь» Мария жила в солнечном приветливом Дубае и наслаждалась беспечностью своего бытия. Она могла себе позволить массу ярких впечатлений. Но однажды в жизни молодой девушки произошел крутой поворот. По непредвиденному стечению обстоятельств ее жизнь поменялась, и это произошло слишком стремительно. Героиня покинула Арабские Эмираты и отправилась российскую глубинку, чтобы... оказаться там в женском монастыре. В другом климате, в окружении совсем другого склада людей Мария чувствует себя не в своей тарелке. Ей предстоит многое пережить, чтобы найти себя в этой среде.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Монастырь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 декабря 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
10 декабря 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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