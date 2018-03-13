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Мэри и Майк 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мэри и Майк
Киноафиша Сериалы Мэри и Майк Сезоны Сезон 1

Mary & Mike 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мэри и Майк»

В 1 сезоне сериала «Мэри и Майк» события разворачиваются в уютном пригороде в Аргентине. Здесь живет идеальная, на первый взгляд, семья – Майк, Мэри и двое их очаровательных детей. У них есть уютный домик с приусадебным участком и задний двор для барбекю с соседями. Все знакомые буквально души не чают в этой милой парочке. Но у них есть страшная тайна. На самом деле Мэри и Майк – агенты секретной чилийской полиции. В свободное время они испытывают оружие массового поражения и вычисляют лидеров оппозиции, которые выступают против режима диктатора Аугусто Пиночета. Не обходится и без перестрелок.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Мэри и Майк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Стая собак Jauría de Perros
Сезон 1 Серия 1
13 марта 2018
Медовый месяц в Палермо Luna de miel en Palermo
Сезон 1 Серия 2
13 марта 2018
Крысы Ratas
Сезон 1 Серия 3
20 марта 2018
Тропик Рака Trópico de Cáncer
Сезон 1 Серия 4
27 марта 2018
Национальные праздники Fiestas Patrias
Сезон 1 Серия 5
3 апреля 2018
Закрыть снаружи Cerrar por fuera
Сезон 1 Серия 6
3 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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