Сериал «Мэри и Майк» – это чилийско-аргентинский триллер о криминальной семейке из пригорода. На первый взгляд, Майк и его супруга Мэри – образцово-показательная ячейка общества с двумя очаровательными детьми и уютным приусадебным участком. Эту пару любят все соседи, их неизменно приглашают на семейные праздники и барбекю. Вот только в свободное от бытовых хлопот время эти идеальные родители проводят на своем заднем дворе эксперименты с химическим оружием и пытают лидеров оппозиции Аугусто Пиночета.