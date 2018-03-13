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Постер к сериалу Мэри и Майк
Постер к сериалу Мэри и Майк
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Киноафиша Сериалы Мэри и Майк

Мэри и Майк (2018 - 2018)

Mary & Mike 18+
Год выпуска 2018
Страна Чили/Аргентина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Chilevisión
Продолжительность 4 часа 30 минут
О чем сериал

Сериал «Мэри и Майк» – это чилийско-аргентинский триллер о криминальной семейке из пригорода. На первый взгляд, Майк и его супруга Мэри – образцово-показательная ячейка общества с двумя очаровательными детьми и уютным приусадебным участком. Эту пару любят все соседи, их неизменно приглашают на семейные праздники и барбекю. Вот только в свободное от бытовых хлопот время эти идеальные родители проводят на своем заднем дворе эксперименты с химическим оружием и пытают лидеров оппозиции Аугусто Пиночета.

В ролях
В ролях
Мариана Лойола
Мариана Лойола
Алехандро Гойк
Отилио Кастро
Андрес Риллон
Консуэло Карреньо
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мэри и Майк - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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