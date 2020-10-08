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Жульничество 1992: История Харшада Мехты 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Жульничество 1992: История Харшада Мехты
Киноафиша Сериалы Жульничество 1992: История Харшада Мехты Сезоны Сезон 1

Scam 1992 - The Harshad Mehta Story 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жульничество 1992: История Харшада Мехты»

В 1 сезоне сериала «Жульничество 1992: История Харшада Мехты» действие разворачивается в Индии в 1992 году, когда мир безвозвратно меняется, а на бирже появляются новые возможности заработка денег. Обычный обыватель по имени Харшад Мехта устает от однотипной и малоприбыльной работы в офисе и увольняется, чтобы в корне изменить свою жизнь. Он занимается торговлей на фондовом рынке и всего через несколько лет становится успешным биржевым маклером. Однако Харшад опасается, что такой заработок нестабилен, поэтому придумывает еще один источник прибыли: открывает школу биржевых махинаций.

Рейтинг сериала

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9.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Жульничество 1992: История Харшада Мехты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 октября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 октября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 октября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 октября 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 октября 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 октября 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
9 октября 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
9 октября 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
9 октября 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
9 октября 2020
График выхода всех сериалов
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