Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Рубеж: Внутренняя осада 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Рубеж: Внутренняя осада
Киноафиша Сериалы Рубеж: Внутренняя осада Сезоны Сезон 2

Avrodh: The Siege Within 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Рубеж: Внутренняя осада»

Во 2 сезоне сериала «Рубеж: Внутренняя осада» продолжается ожесточенная Индо-пакистанская война. После жестокого теракта в Кашмире, в результате которого погиб солдат индийской армии, к работе приступает целевая группа Антитеррористического фонда. Генерал Санграм Вайдья и капитан Имтиаз Ахмед отправляются на фронт в город Ури со своими солдатами. В это время двое тайных агентов должны под прикрытием пробраться в стан пакистанских боевиков и вычислить, кто в ответе за преступление. Агент Вазири в Индии намеревается убедить сепаратистские группировки в Индии открыто напасть на страну 6 декабря.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Рубеж: Внутренняя осада График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Глаз за глаз An Eye For An Eye
Сезон 2 Серия 1
24 июня 2022
Мы встречаемся снова We Meet Again
Сезон 2 Серия 2
24 июня 2022
Добро пожаловать на дикую сторону Welcome To The Wild Side
Сезон 2 Серия 3
24 июня 2022
Финт The Feint
Сезон 2 Серия 4
24 июня 2022
Риск, на который стоит пойти A Risk Worth Taking
Сезон 2 Серия 5
24 июня 2022
Чистый лист A Clean Slate
Сезон 2 Серия 6
24 июня 2022
Расшифровка врага Decoding The Enemy
Сезон 2 Серия 7
24 июня 2022
Моя страна - моя семья My Country Is My Family
Сезон 2 Серия 8
24 июня 2022
Скрытность и мудрость Stealth And Wisdom
Сезон 2 Серия 9
24 июня 2022
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше