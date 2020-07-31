Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Рубеж: Внутренняя осада 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Рубеж: Внутренняя осада
Киноафиша Сериалы Рубеж: Внутренняя осада Сезоны Сезон 1

Avrodh: The Siege Within 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рубеж: Внутренняя осада»

В 1 сезоне сериала «Рубеж: Внутренняя осада» действие разворачивается во время Первой индо-пакистанской войны. За город Ури разворачиваются ожесточенные бои между противниками. На первый взгляд, Индия уже начинает приближать свою победу. В Кашмире публично казнят влиятельного террористического лидера Билавала Вани, а в Ури направляется недавно назначенный главнокомандующим майор Гаутам, который должен сменить на фронте майора Ришаба Суда. Но в это время боевики наносят ответный удар. По одному из центральных каналов выходит интервью с последователем Вани, который обещает отомстить.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Рубеж: Внутренняя осада График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Затишье перед бурей The Calm Before the Storm
Сезон 1 Серия 1
31 июля 2020
Темный час Darkest Hour
Сезон 1 Серия 2
31 июля 2020
Знаковое решение A Landmark Decision
Сезон 1 Серия 3
31 июля 2020
Сюжет раскрыт The Plot Laid Bare
Сезон 1 Серия 4
31 июля 2020
Непобедимые Invincibles
Сезон 1 Серия 5
31 июля 2020
Скрытность и неожиданность Stealth and Surprise
Сезон 1 Серия 6
31 июля 2020
Поймать шакала Trap the Jackal
Сезон 1 Серия 7
31 июля 2020
В тылу врага Behind Enemy Lines
Сезон 1 Серия 8
31 июля 2020
Они не знают страха They Know No Fear
Сезон 1 Серия 9
31 июля 2020
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше