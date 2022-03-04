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Невидимый 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Невидимый
Киноафиша Сериалы Невидимый Сезоны Сезон 2

Undekhi 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Невидимый»

Во 2 сезоне сериала «Невидимый» в горном отеле в Западной Бенгалии продолжается опасная и кровавая игра на выживание. После испорченной свадьбы и появления в городе маньяка курорт постепенно теряет былую популярность. Ринку продолжает поиски Коял. Гхош и Теджи сговариваются увезти ее в безопасное место, но девушка полна решимости завершить начатое дело. Семейство Атвал собирается расширять свой бизнес, но ребята хотят помешать им выстраивать империю на крови. Ринку неожиданно узнает, кто на самом деле стоит за пропавшим грузовиком и другими странностями недалеко от отеля. Это открытие становится настоящим шоком.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Невидимый График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Погоня за диким гусем The Wild Goose Chase
Сезон 2 Серия 1
4 марта 2022
Иголка в стоге сена Needle in a Haystack
Сезон 2 Серия 2
4 марта 2022
Мощь империи Атвал Might of the Atwal Empire
Сезон 2 Серия 3
4 марта 2022
Правдивая ложь True Lies
Сезон 2 Серия 4
4 марта 2022
Свадебные колокола издают громкий звук Wedding Bells make a Loud Sound
Сезон 2 Серия 5
4 марта 2022
Месть лучше подавать холодной Revenge is Best Served Cold
Сезон 2 Серия 6
4 марта 2022
Девушка и полицейский The Girl and the Cop
Сезон 2 Серия 7
4 марта 2022
Головорезы, оружие и бомбы Goons, Guns and Bombs
Сезон 2 Серия 8
4 марта 2022
Охотник стал жертвой The Hunter is Now the Hunted
Сезон 2 Серия 9
4 марта 2022
Вот так крошится печенье That's the Way the Cookie Crumbles
Сезон 2 Серия 10
4 марта 2022
График выхода всех сериалов
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