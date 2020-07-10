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Невидимый 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Невидимый
Киноафиша Сериалы Невидимый Сезоны Сезон 1

Undekhi 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Невидимый»

В 1 сезоне сериала «Невидимый» в Западной Бенгалии живет большая и дружная семья, которая зарабатывает на жизнь туристическим бизнесом. У героев есть свой фамильный отель, который они постепенно хотят отремонтировать и сделать самым популярным горным курортом. Первая ласточка этого возрождения – долгожданная свадьба младшего сына, на которую съезжаются гости со всей Индии. Туда же спешат и его университетские приятели из киноинститута, чтобы заснять это событие на видео. Но сказка превращается в кошмар, когда на одну из записей случайно попадает жестокое убийство. Кроме того, неподалеку в горах начинают пропадать девушки.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Невидимый График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Вещи, которые делают мужчины The Things That Men Do
Сезон 1 Серия 1
10 июля 2020
Это по-настоящему? Is This for Real?
Сезон 1 Серия 2
10 июля 2020
Только за наличные For Cash Only
Сезон 1 Серия 3
10 июля 2020
Двойное перемешивание Double Shuffle
Сезон 1 Серия 4
10 июля 2020
Поймать тигра за хвост Catch the Tiger by the Tail
Сезон 1 Серия 5
10 июля 2020
Банка червей The Can of Worms
Сезон 1 Серия 6
10 июля 2020
Ты это заслужил You Have It Coming
Сезон 1 Серия 7
10 июля 2020
Мы заключили сделку We Have Got Ourselves a Deal
Сезон 1 Серия 8
10 июля 2020
Вы в безопасности, когда мертвы You Are Safe When Dead
Сезон 1 Серия 9
10 июля 2020
Туз в моей руке An Ace in My Hand
Сезон 1 Серия 10
10 июля 2020
График выхода всех сериалов
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