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Барабашка 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Барабашка
Киноафиша Сериалы Барабашка Сезоны Сезон 1

Барабашка 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Барабашка»

В 1 сезоне сериала «Барабашка» в России объявляют карантин из-за новой волны пандемии. Людям нельзя выходить из дома дальше, чем до продуктового магазина. Парень по имени Артем остается изолирован в своей городской квартире в полном одиночестве. Но очень скоро он начинает сомневаться в том, что он действительно один дома. Из его кастрюль пропадает еда, предметы в комнатах своевольно меняют местоположения, а на холодильнике даже порой появляются крайне неприличные надписи. Артем объявляет охоту на домового, в то время как все его родные и друзья подозревают, что он попросту сошел с ума.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Барабашка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 сентября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 сентября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 сентября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 сентября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 сентября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 сентября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
22 сентября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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