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Киноафиша Сериалы Барабашка

Барабашка (2022 - …)

Барабашка 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Premier
О чем сериал

«Барабашка» – это отечественный комедийно-фантастический сериал о домашней нечисти. Парень по имени Артем тяжело переносит коронавирусные ограничения: карантин застает его дома в полном одиночестве, где ему теперь и предстоит провести несколько месяцев. Но вскоре герой замечает, что в квартире творятся необъяснимые вещи. Предметы буквально исчезают из-под носа, а магнитики на холодильнике складываются в неприличные послания. Артем уверен, что у него завелся домовой, но все знакомые считают, что он рехнулся.

В ролях
В ролях
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Ольга Дибцева
Ольга Дибцева
Антон Филипенко
Антон Филипенко
Николай Шрайбер
Николай Шрайбер
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Барабашка»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1
2022, 1 эпизод
 
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