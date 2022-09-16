«Барабашка» – это отечественный комедийно-фантастический сериал о домашней нечисти. Парень по имени Артем тяжело переносит коронавирусные ограничения: карантин застает его дома в полном одиночестве, где ему теперь и предстоит провести несколько месяцев. Но вскоре герой замечает, что в квартире творятся необъяснимые вещи. Предметы буквально исчезают из-под носа, а магнитики на холодильнике складываются в неприличные послания. Артем уверен, что у него завелся домовой, но все знакомые считают, что он рехнулся.