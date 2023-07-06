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Тяни, Сундук 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тяни, Сундук
Киноафиша Сериалы Тяни, Сундук Сезоны Сезон 1

Tyani, Sunduk 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тяни, Сундук»

В 1 сезоне сериала «Тяни, Сундук» молодой российский парень из деревни Антоновка очень любит свою малую родину и заботится о ее будущем. Герой, с детства прозванный Сундуком за свой непростой характер и необычные устремления, хочет избавить деревеньку от жуткой свалки, которая грозит экологической катастрофой. Но местные власти считают, что если лично они не видят проблемы, то ее нет. Поэтому Сундук решает привлечь внимание к поселению, устроив в нем всероссийские соревнования по рыбалке. Однако он быстро наживает себе опасного врага в лице организатора той самой свалки, который готов на все ради своей выгоды.

Рейтинг сериала

9.5
Оцените 32 голоса
7.7 IMDb
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Список серий сериала Тяни, Сундук График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 июля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 июля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 июля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 июля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
13 июля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
13 июля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
18 июля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
18 июля 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
20 июля 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
20 июля 2023
График выхода всех сериалов
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